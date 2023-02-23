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Спецназ устроил показательное выступление в Лунинце

23.02.2023
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В необычном формате прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитников Отечества Вооружённых Сил Республики Беларусь в СШ №2 г. Лунинца. Здесь состоялось показательное выступление бригады специального назначения Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Перед учащимися и взрослыми бойцы спецназа продемонстрировали военную технику, эффектные навыки обращения со стрелковым оружием, приемы рукопашного боя и показали необычайную физическую выносливость, полученную благодаря усердным тренировкам. Школьники лично смогли померяться силами с военнослужащими во время соревнований «А ну-ка парни».

На мероприятии приняли участие представители различных организаций и общественных объединений района.

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