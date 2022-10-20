Температурный режим на предприятиях под контролем

В октябре-декабре 2022 г. Федерация профсоюзов проводит мониторинги соблюдения температурного режима и готовности предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года. В рамках мониторингов по всей стране технические инспекторы, профсоюзные рейдовые группы обратят внимание на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

В Брестском областном объединении профсоюзов работает «горячая линия» технической инспекции труда. Любой работник может сообщить о нарушениях соблюдения правил и норм охраны труда по телефону (8-0162) 32 21 37 (понедельник-пятница с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00).

Как сообщил главный технический инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Альберт Харлов, в соответствии с пунктом 12 Санитарных норм и правил «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33 (с изменениями и дополнениями), в производственных помещениях, в которых допустимые значения параметров микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные, при которых нанимателю следует использовать меры защиты работников, включающие кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для отдыха и обогрева, а также регламентировать время работы во вредных условиях труда.

Справочно:

Холодный период года – промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°C и ниже (Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37).

Сильный мороз – минимальная температура воздуха от -25°C и ниже (пункт 3 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53).

Источник brest.1prof.by