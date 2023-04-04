Тертель: следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе

Следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель

Глава КГБ отметил, что регулярно докладывает Президенту Беларуси о складывающейся обстановке. «Фактически наш Президент в ручном режиме в настоящее время с учетом всей остроты управляет системой национальной безопасности. Я 2-3 раза, бывает, в день докладываю нашему Президенту о складывающейся ситуации и необходимости принятия тех или иных решений. Мы констатируем, что следует ожидать в среднесрочной перспективе серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. Она связана с рядом обстоятельств. Для нас наиболее актуально в настоящее время то, чем занимается весь силовой блок под руководством Президента, — это фактически отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельных для нас государств», — сказал Иван Тертель.

«Мы констатируем (и это не секрет, периодически прорываются такие сюжеты в открытый эфир), что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонально инструкторов, кто в этом отношении и на каких этапах проходит подготовку», — заявил глава КГБ.

По его словам, с весны эти силы планируют активизацию террористической деятельности на территории Беларуси.

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belta.by