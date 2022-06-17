Требования правительства к инвестиционным проектам в регионах не снижаются. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков принял участие в заседании, посвященном формированию перечня прорывных инвестпроектов Брестской области. На мероприятии свои предложения в концепцию государственной политики регионального развития представило руководство Брестского, Барановичского и Пинского горисполкомов. Ранее аналогичные заседания в онлайн-формате проходили в Витебской и Могилевской областях.

«Требования правительства к инвестиционным проектам, которые планируется реализовать в каждом районе, в текущих условиях не снижаются. Это должны быть бизнес-идеи, которые окажут существенное влияние на развитие территорий. Параметры их эффективности определены — создание рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже, чем в отрасли. Приоритетными являются те производственные инициативы, которые направлены на импортозамещение и использование местных сырьевых ресурсов. Наш подход — выбрать по меньшей мере по три основных проекта и по три — перспективных на каждый район или город», — сказал он.

Были заслушаны предложения городов с численностью населения более 80 тыс. — Бреста, Барановичей, Пинска. «Особенностью этих регионов является высокий производственный потенциал. И, соответственно, предлагаемые проекты должны учитывать и развивать эти возможности. От этого постулата необходимо отталкиваться и не снижать критерии отбора. Только такие предложения будут поддержаны Минэкономики и включены в концепцию регионального развития», — подчеркнул министр.

По его мнению, к инвестиционной работе нельзя подходить формально. «Это реальный резерв для усиления экономического роста регионов и повышения их конкурентоспособности. Эффективно его задействовав, мы создадим надежную базу для выполнения стратегической задачи государственного масштаба — обеспечить комфортные условия жизни в каждом уголке страны», — акцентировал внимание Александр Червяков.