В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо

В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна “Белнефтехим”.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 6 июля изменяются и составят:

АИ-92-К5-Евро – Br1,90,

АИ-95-К5-Евро – Br2,

АИ-98-К5-Евро – Br2,22,

ДТ – Br2.

Как отметили в “Белнефтехиме”, с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 10,3%.