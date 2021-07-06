Общество

В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо

В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна “Белнефтехим”.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 6 июля изменяются и составят:
АИ-92-К5-Евро – Br1,90,
АИ-95-К5-Евро – Br2,
АИ-98-К5-Евро – Br2,22,
ДТ – Br2.

Как отметили в “Белнефтехиме”, с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 10,3%.

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