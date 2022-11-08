Общество

В Ганцевичах началась подготовка к «Дажынкам-2023». Что планируется сделать?

08.11.2022
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В Ганцевичах началась подготовка к областному фестивалю-празднику «Дажынкі-2023», который райцентр будет принимать впервые, сообщил заместитель председателя райисполкома Сергей Сороков.

Программа мероприятий по подготовке города к празднику пока официально не утверждена, но основные точки приложения сил и средств в социальной сфере уже известны. Так, самый большой объем работ предстоит выполнить по центральной районной больнице — намечен ремонт поликлиники, неврологического и педиатрического отделений.

В Ганцевичах планируют продолжить модернизацию местного стадиона СДЮШОР. Три года назад там обновили беговые дорожки — заменили их на современные, с резиновым покрытием, обустроили три универсальные площадки. Сейчас настала очередь трибун. Рассматриваются два варианта: либо полная их замена, либо установка новых пластиковых сидений на существующее основание.

Также в райцентре может появиться новый спортивный объект для молодежи — скейт-парк. Для него уже присмотрели место — земельный участок на территории районного центра детского и юношеского творчества. В городе, по словам зампредседателя райисполкома, много детей и подростков, увлекающихся скейтбордингом, роллер-спортом, которые используют для этого тротуары, пешеходные дорожки, небольшую наклонную поверхность в городском сквере. При этом повреждаются ограждения, создаются неудобства пешеходам.

«Очень бы хотелось, чтобы этот проект был реализован к «Дажынкам», и для детей появилась еще одна зона активного отдыха — более безопасная, более спокойная. Да, это сам по себе травмоопасный вид развлечений молодежи. Но лучше пускай они занимаются на специально подготовленной площадке, чем на тротуарах», — отметил Сергей Сороков.

Предложение районных властей по скейт-парку поддержал и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко во время недавнего посещения Ганцевичей, но с одной оговоркой: постараться воплотить задумку за счет привлечения спонсорской помощи.

«Сейчас собираем исходные данные, чтобы подступиться к проектированию и строительству. Для этого из бюджета выделено Br1,8 тыс. для УКСа, который будет заказчиком объекта. Мы уже связались с фирмой, проектирующей их на территории Беларуси, Российской Федерации. Оговорили с ними набор возможных элементов. Пока рассматриваем вариант скейт-парка для начинающих и среднего уровня сложности», — рассказал зампред райисполкома.

В планах подготовки к «Дажынкам» также ремонт здания средней школы №1 Ганцевичей и благоустройство ее внутреннего дворика, тепловая реабилитация детского сада №4, текущие ремонты кинотеатра и Дома культуры. Большие средства планируется направить на уличную сеть и дороги. Уже в этом году в райцентре заасфальтировали несколько улиц, и эти работы продолжаются.

belta.by

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