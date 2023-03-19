«В каких условиях готовят еду?» Центр гигиены и профсоюзы провели мониторинг сельхозорганизаций Лунинецкого района

В Лунинецком районе начались весенне-полевые работы. В сельхозпредприятиях уже приступили к севу ранних яровых зерновых культур. А организация питания работников с соблюдением санитарных норм и правил очень важна в период проведения всех сельскохозяйственных работ.

Перед началом полевых полевых работ помощник врача-гигиениста Лунинецкого районного центра гигиены и эпидемиологии совместно с председателем районной профсоюзной организации работников АПК провели мониторинг объектов, осуществляющих питание и приготовление пищи для тружеников сельскохозяйственных предприятий.

В Лунинецком районе такие сельхозпредприятия, как «Городокский» и «Вульковский рассвет», наиболее грамотно и ответственно подошли к подготовке таких объектов к эксплуатации в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством.