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В Лунинце отметили День Октябрьской революции

07.11.2022
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Сегодня в Беларуси отмечают 105-ю годовщину Октябрьской революции. В Лунинце на площади имени В. И. Ленина состоялся митинг, в котором приняли участие представители общественных объединений, трудовых коллективов, а также учащиеся.

Наша страна одна из немногих на постсоветском пространстве сохранила традицию празднования 7 ноября. Беларусь не отказалась от прошлого, сохранив лучшее со времен советской власти: право на труд, бесплатное образование и медицину, участие в управлении страной, право наций на самоопределение.

– Республика Беларусь – единственная страна постсоветского пространства, где 7 ноября является государственным праздником, – отметил в своем выступлении председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон. – Октябрьская революция – это наша великая история, наша биография. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. 

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