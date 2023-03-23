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В Лунинце пенсионерка подобрала чужую сумку и присвоила 75 тыс. российских рублей

23.03.2023
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В Лунинце пенсионерка подобрала чужую сумку с 75 тыс. российских рублей и присвоила их, сообщили в УВД облисполкома.

В оперативно-дежурную службу РОВД обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением об утере сумки с крупной суммой денег. Это произошло во время посещения магазинов. Зайдя в очередной торговый объект, женщина вспомнила, что оставила на велосипеде сумочку. Выйдя на улицу, она не обнаружила своего имущества.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ею оказалась 72-летняя жительница райцентра. Как оказалось, пенсионерка подобрала упавшую с багажника велосипеда сумочку, забрала находившиеся в кошельке 75 тыс. российских рублей, а затем выбросила его вместе с сумкой возле одного из многоквартирных домов. Деньги она спрятала в различных местах своего дома.

Объяснить свой поступок правоохранителям фигурантка не смогла. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело за кражу

belta.by

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