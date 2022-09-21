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В Лунинецком районе принято решение о начале отопительного периода

21.09.2022
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21 сентября принято решение Лунинецкого исполнительного комитета «О начале отопительного периода»

В связи с прогнозом снижения температур наружного воздуха, Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить с 21 сентября 2022 г. начало отопительного периода.

2. Включение отопления потребителей тепловой энергии при установлении температур наружного воздуха произвести в следующей очередности:

первая очередь – детские дошкольные, школьные, лечебнопрофилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов Цельсия и ниже;

вторая очередь – жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением детских дошкольных и школьных учреждений), общегородские бани – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов Цельсия и ниже;

третья очередь – общественные и административные здания;

четвертая очередь – промышленные и прочие организации.

3. Для обеспечения рационального расхода топлива при производстве и потреблении тепловой энергии поставщикам тепла применять режим «протапливания» при дневных температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов Цельсия.

4. Потребителям тепловой энергии обеспечить соблюдение температуры воздуха внутри помещений не выше нормативной.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

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