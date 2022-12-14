В Лунинецком районе спасатели напоминают о безопасности в преддверии Нового года

В рамках первого этапа республиканской акции «Безопасный Новый год!» с пожилыми гражданами в отделении дневного пребывания ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» прошло тематическое мероприятие.

Чтобы новогодние и рождественские праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, старший инспектор Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Кочура провела интересную встречу для граждан пожилого возраста/

С пожилыми гражданами была проведена интерактивная игра «Шаги спасения», показан видеофильм «Уроки безопасности. Пиротехника», В дополнение, работник МЧС рассказала интересные факты про Новогоднюю елку и украшения, а также крупные пожары в мире виновниками которых явилась пиротехника.

В завершении встречи Марина Витальевна напомнила пенсионерам основные требования правил пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников, озвучила правила использования пиротехнических изделий, пояснила правила поведения в зимний период на водоемах и вручила листы с правилами безопасности и буклеты.

С начала текущего года на территории Лунинецкого района произошли 57 пожаров, погибли 4 человека.

В новогодние и рождественские праздники МЧС рекомендует использовать гирлянды только промышленного производства, без повреждений изоляции электропроводов. А при малейших признаках их неисправности – нагрев проводов, мигание лампочек, искрение – сразу же выключать. Берегите себя и своих близких!