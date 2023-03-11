Прокуратура: в Лунинецком районе тракториста незаконно привлекли к материальной ответственности

Прокуратура Лунинецкого района в рамках надзорных мероприятий выявила факт нарушения трудовых прав работника аграрного предприятия.

Установлено, что в ноябре 2022 года директор ОАО «Д.» на основании докладной записки главного экономиста предприятия издал приказ о привлечении к материальной ответственности тракториста-машиниста за ущерб, причиненный им хищением дизельного топлива на 720 рублей.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ОВД по поручению прокуратуры, оказалось, что факт хищения трактористом дизельного топлива не нашел своего подтверждения, а недостача топлива образовалась из-за неисправности системы контроля за его уровнем.

Выяснение обстоятельств деяния имеет существенное значение, поскольку ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю в силу ст.400 Трудового кодекса Республики Беларусь наступает лишь при одновременном наличии следующих условий: ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; противоправности поведения (действия или бездействия) работника; прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; вины работника в причинении ущерба.

Поскольку данное нарушение причинило существенный вред правам и законным интересам граждан, прокурор Лунинецкого района по результатам проверки принес протест на незаконный приказ директора ОАО «Д.».

Протест прокурора удовлетворен – незаконно удержанные деньги возмещены работнику ОАО в полном объеме.

Служба информации прокуратуры Брестской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram