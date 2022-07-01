В ходе застолья лунинчанин приметил дорогостоящий инструмент и похитил его

В дежурную часть Лунинецкого РОВД обратился 28-летний местный житель, который пояснил, что неизвестное лицо путём свободного доступа, из гаража похитило шлифовальную машинку марки «Бош», чем причинило ущерб на сумму порядка 150 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Лунинецкого РОВД восстановили всю картину произошедшего. Как оказалось, накануне заявитель употреблял в гараже спиртное вместе со своей компанией, один из товарищей – 30-летний ранее судимый за кражу местный житель, заметил находящиеся в гараже инструменты, один из которых решил похитить.

После окончания застолья компания разошлась, а фигурант вернулся в гараж, откуда похитил замеченную ранее шлифовальную машинку. Похитив имущество, лунинчанин продал его за 30 рублей, которые потратил на личные нужды.

Похищенное изъято. Действиям фигуранта дана правовая оценка. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Отделение информации и общественных связей УВД