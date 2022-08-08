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Временное отключение света в населённых пунктах Лунинецкого района

08.08.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Лахва ул. Советская (63-87, 72-108), Трудовая (1-13), Набережная (2-8, 17-27); пер. Полесский, Партизанский, Садовая, Любачинская (1-47, 2-54), Трудовая (8-38, 27-59А), Партизанская, Кожангородецкая, Новая (1-35А, 64-70), Цветочная, Октябрьская (1-57, 2-36), Первомайская (2-20, 1-13), Советская (1-61, 2-70), Городокская (1-9, 2-8), Набережная (1-15), пер.Песчаный, Рыбхозная, Мира (1-33, 2-8), Комсомольская в период времени с 09.00 до 15.00 09.08.2022

д. Любань ул. Степченко (20А-56, 15-47), Степченко (49-73, 60-74), Новая (4-46, 1-47) в период времени с 09.00 до 15.00 09.08.2022

д. Язвинки ул. Мира (29-43, 44-60), 8 Марта ; д. Сосновка ул. Сосновская (2-12, 1-15) в период времени с 08.00 до 17.00 09.08.2022

д. Язвинки ул. Банная, Ленина (131А, 131Б,149) в период времени с 08.00 до 17.00 10.08.2022

д. Сосновка ул. Варшава, Луговая, Сосновская (101, 101А) в период времени с 08.00 до 17.00 11.08.2022

 д. Любань ул. Лаховская (110-142, 69-97) в период времени с 09.00 до 16.00 08.08.2022

д. Любань ул. Лаховская (88-108, 47-67) в период времени с 09.00 до 16.00 09.08.2022

д. Любань ул. Лаховская (88-142, 47-97) в период времени с 09.00 до 16.00 10.08.2022

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