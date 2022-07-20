Житель Лунинецкого района откопал мину времен ВОВ

Житель Лунинецкого района при проведении земляных работ откопал мину времен войны, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

О находке, внешне напоминающей боеприпас, мужчина сообщил в дежурную часть Лунинецкого РОВД. Сотрудники милиции незамедлительно выехали на место происшествия и оцепили потенциально опасный участок.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 определили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Других боеприпасов при обследовании территории не обнаружено.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия с потенциально опасными предметами могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям