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Житель Лунинецкого района откопал мину времен ВОВ

20.07.2022
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Житель Лунинецкого района при проведении земляных работ откопал мину времен войны, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

О находке, внешне напоминающей боеприпас, мужчина сообщил в дежурную часть Лунинецкого РОВД. Сотрудники милиции незамедлительно выехали на место происшествия и оцепили потенциально опасный участок.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 определили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Других боеприпасов при обследовании территории не обнаружено.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия с потенциально опасными предметами могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям

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