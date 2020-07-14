Будет ли проведено акционирование «Гранита»?

Этот вопрос затронул генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович на встрече работников предприятия с председателем райсовета Виктором Рафаловичем.

«Скажу сразу, и это подтверждает опыт аналогичных российских предприятий, что при акционировании заметно вырастают зарплаты руководителей и уменьшаются — рабочих. Неизбежной будет и оптимизация, в итоге которой, не исключено, некоторые из вас (рабочих — прим. ред.) останутся без работы. Вам это нужно?» — поставил вопрос руководитель предприятия.

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