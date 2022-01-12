Автоледи съехала в мелиоративный канал

11 января около 10 часов, 52-летняя жительница района, управляла автомобилем «Фольксваген Джетта» и двигалась по улице Полевой в деревне Рыгали.

По предварительной информации, вблизи дома №9, на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением автомобиля и съехала в мелиоративный канал. В результате ДТП автоледи с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома