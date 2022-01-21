Границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

Границу с Украиной надо надежно защитить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси,

“Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы. “Все пытаются уничтожить в душе украинцев”, – сказал он.

“Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается”, – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны. “Мы хорошо представляем, как на это ответить. Это сегодня. Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра, – заметил белорусский лидер. – Поэтому мудрая поговорка: хочешь мира – готовься к войне. Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю”.

Президент также отметил, что место встречи определено не случайно. В конце ноября прошлого года министр обороны уже докладывал главе государства, что необходимо для защиты южных рубежей. “Тогда мы договорились о том, что встретимся в какой-то день здесь в Лунинце, этом, с точки зрения военных, очень хорошем и удобном месте, чтобы обсудить все предложения, которые были тогда изложены. Тогда я попросил доработать те предложения”, – рассказал Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить по результатам доработки о том, что необходимо делать не только в Лунинце, но и в Беларуси в целом по системе ПВО, и главное – на южных рубежах.

belta.by