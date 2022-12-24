Митрополит Вениамин встретился с руководителем Лунинецкого района Александром Савиной

В здании Белорусского Экзархата Московского Патриархата в г. Минске состоялась рабочая встреча Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзараха всея Беларуси с руководителем Лунинецкого района Александром Савиной, рассказал в своём аккаунте в facebook протоиереей Сергий Крышталь

Он вместе с Александром Тупеко сопровождал Александра Ивановича.

В ходе встречи обсуждались духовные вопросы работы в районе.

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