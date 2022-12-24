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Митрополит Вениамин встретился с руководителем Лунинецкого района Александром Савиной
В здании Белорусского Экзархата Московского Патриархата в г. Минске состоялась рабочая встреча Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзараха всея Беларуси с руководителем Лунинецкого района Александром Савиной, рассказал в своём аккаунте в facebook протоиереей Сергий Крышталь
Он вместе с Александром Тупеко сопровождал Александра Ивановича.
В ходе встречи обсуждались духовные вопросы работы в районе.
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