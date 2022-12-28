Молдавский колорит белорусской семьи из Микашевич (Лунинецкий район)

Коллектив РУПП «Гранит», как и на других предприятиях, регулярно обновляется. На смену работникам, ушедшим на заслуженный отдых, приходят новые специалисты, в том числе молодежь. Около двух лет назад впервые надел рабочую спецовку и каску с двумя красно-серыми треугольниками – эмблемой промышленного гиганта – 25-летний Николай МУРАВЕЙКО. Сегодня он – люковой цеха хранения и погрузки готовой продукции.

– Скажу честно: рад, что теперь с гордостью могу сказать: «Я – «гранитовец»! – подчеркивает мужчина. – Работа у меня ответственная, но интересная. Новую профессию освоил без отрыва от производства. Коллектив цеха, как и предприятия в целом, дружный и сплоченный. Да и трудоустройство на «Гранит» – это стабильная зарплата, гарантированный отпуск с оздоровлением, различные дополнительные выплаты по коллективному договору, в том числе многодетным семьям. И это не просто слова, мне есть с чем сравнивать. До устройства на предприятие некоторое время пришлось ездить на заработки в Россию, а потом вахтовым методом по Беларуси.

Тому, что муж дома, особенно рада жена Олеся. У них с Николаем – трое детей: дочери-близняшки Дина и Инна – первоклассницы СШ №2 г. Микашевичи, младшему Максимке – чуть меньше двух лет.

– Я выросла в Молдавии, но на Полесье регулярно бывала с раннего детства – тут живут мои родственники. И все же, если бы кто-то однажды сказал, что здесь встречу свою «вторую половинку» и появятся на свет мои детки, никогда не поверила бы, – улыбается многодетная мама. – Беларусь стала мне второй Родиной девять лет назад, и чем дольше здесь живу, тем больше мне тут нравится. Искренние, открытые и доброжелательные люди, чистые, благоустроенные дворы с улицами, разнообразие промышленных товаров и продуктов питания в магазинах. Кроме того, у молодых семей есть много вариантов и возможностей быстро решить жилищный вопрос.

Семья Муравейко отпраздновала новоселье относительно недавно. Около 7 месяцев назад въехали в 2-комнатную квартиру в многоэтажной новостройке современного жилого комплекса, который разместился между улицами Строителей и Ф. Скорины.

– Когда нам предложили стать застройщиками, тщательно взвесили все «за» и «против», – рассказывает Николай. – Согласились и не прогадали. Дом расположен в удобном месте, двор, как и прилегающие к нему территории, оборудован единой системой видеонаблюдения – это дополнительная гарантия безопасности детей.

Первым делом супруги оборудовали кухню и отдельную комнату для девочек, а уж только потом – собственную, с кроваткой для Максимки. Часть мебели купили с рук.

– Не видим смысла переплачивать, когда можно купить добротный шкаф или стол по приемлемой цене, а по внешнему виду они ничем не отличаются от новых. Сэкономленную денежку откладываем на покупку частного дома, который, мы надеемся, у нас получится купить в следующем году, – признается Николай. – Детям стараемся ни в чем не отказывать, а вот себе можно. Уж очень хочется, чтобы наша мечта о собственном доме с огородом и хозяйством быстрее воплотилась в реальность.

Николай Муравейко вырос в большой семье: мама Светлана Николаевна воспитала 6 детей. Вместе с ним сегодня на РУПП «Гранит» в разных цехах работают братья Михаил и Виктор. Безусловно, пройдет время, и кто-то из них станет основателем еще как минимум одной семейной династии, продолжив прекрасную традицию коллектива промышленного гиганта о преемственности поколений.

Наталья Лялюк

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