Студент из Лунинецкого района попался на удочку мошенников

На днях в ОДС Лунинецкого РОВД с заявлением обратился студент, житель г.Лунинца, который сообщил что с его банковской платёжной карты похищено 300 рублей.

Как рассказала “Лунінецкім навінам” старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в ходе проведения проверки установлено, что потерпевший в социальной сети «Instagram» наткнулся на аккаунт по продаже обуви и написал «продавцу» по поводу товара, который его заинтересовал.

Потерпевшему предложили внести предоплату в размере 10 рублей и была выслана ссылка, которая внешне схожа с ссылкой, предоставляемой РУП «Белпочта». Далее необходимо было ввести свои данные и реквизиты банковской карты, в том числе и CVV-код, что вскоре потерпевший и сделал. В результате с карты молодого человека были похищены все денежные средства.

Вот таким образом мошенники и зарабатывают. Они копируют магазины по продаже различных товаров, одежды, обуви…. не важно, копируют отзывы данных магазинов, комментарии, накручивают подписчиков, занижают цены на товары и таким образом привлекают внимание потенциальных покупателей.

Напоминаем, что для перевода денежных средств не нужно вводить CVV-код!!! Не переходите по ссылкам!!! Если приобретаете какой-либо товар в интернет-магазине, то обговаривайте оплату наложенным платежом, дабы хоть как-то обезопасить себя!

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