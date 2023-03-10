Нина Трушко о вере, детях и сельской жизни (Лунинецкий район)

Уже не один год первой встречает прихожан и посетителей Редигеровского храма в честь иконы Божией Матери Казанская кассир церковной лавки Нина Трушко. Официально продает религиозные товары, принимает поминальные записки и ведет необходимые записи. Старается подобрать к каждому нужные слова, порекомендовать литературу, ответить на вопросы или направить за советом к священнику.

– Не могу сказать, что в моей жизни не было веры, а потом в один день появилась, – рассказывает Нина Николаевна. – Крестили меня на Жабинковщине. Там, на малой родине, и начала ходить в храм. Когда же переехала с мужем в Черебасово, старалась по мере возможности посещать церковь, специально ездила в другие населенные пункты Лунинетчины. С момента создания у нас прихода, стала постоянной прихожанкой храма. Муж Александр поначалу просто помогал священнику Александру Борисову с хозяйственными делами и периодически посещал службы, пока однажды батюшка не показал в сторону алтаря, сказав мужу: «Ваше место там!». Александр Ульянович прислушался к совету, теперь он – пономарь.

Семейный «стаж» пары составляет без малого три с половиной десятилетия. И все эти годы, несмотря на особенности здоровья, жена и муж ведут максимально полноценную жизнь. У них двое взрослых детей. Сын Александр выбрал профессию, связанную с сельским хозяйством. Он – один из обладателей стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым – изучает агрономию в научно-практическом центре по земледелию Национальной академии наук Беларуси в Жодино. Дочь Марта живет в Бресте.

– Дети у нас выросли хорошие, трудолюбивые, добрые и внимательные. Теперь все эти качества они сами воспитывают у внуков Глеба и Давида, – говорит Нина Трушко. – Мы с мужем всегда много работали, да и сына с дочкой приучали любить родную землю. Много лет держали большое хозяйство.

Привычный уклад жизни не поменялся даже с возрастом. Разве что размах личного хозяйства у семьи стал поменьше – одна корова, пара свиней да куры. Однако, по-прежнему заготавливают сено, сдают молоко на переработку, садят огород, радуют себя и соседей красивым разноцветьем декоративных растений во дворе. В нем, как и в доме, царит безупречная чистота и образцовый порядок.

Наталья ПИНЧУК.

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