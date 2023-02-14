Обзор ДТП в Брестской области за неделю

За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и семь получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 841 пешеход, 83 из них находились в нетрезвом состоянии, 449 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 263 водителя.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ГАИ задержаны 35 водителей, 111 – без права управления транспортным средством.

За выходные дни на территории области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, пять человек травмированы.

Брест: травмирован пешеход

11 февраля около 12:55 часов 49-летний брестчанин управлял автомобилем «Renault» и двигался по улице Лейтенанта Рябцева. Вблизи дома №14 совершил столкновение со стоящим автомобилем «Mercedes Benz», после чего последний совершил наезд на 46-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части дороги возле автомобиля.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Лунинецкий район: Лунинецкий район: в результате ДТП один человек погиб и один травмирован

12 февраля около 02:30 часов 36-летний житель города Лунинец управлял автомобилем «Audi» и двигался по автодороге Р-8 «Пинск-Лунинец». На 6-м километре вышеуказанной автодороги, по предварительной информации, на закруглении дороги не справился с управлением автомобиля, после чего съехал в правый по ходу движения кювет, где допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 35-летний пассажир скончался на месте происшествия. Водитель с травмами госпитализирован. Установлено, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Действиям участников будет дана правовая оценка.

Барановичский район: травмирована водитель

12 февраля около 13:30 часов 40-летняя жительница Барановичского района управляла автомобилем «Renault» и двигалась по автодороге Н-273 «Новая Мышь-Полонка-гр.Гродненской области». На 7-м километре указанной автодороги, по предварительной информации, не справилась с управлением автомобиля, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с встречным автомобилем «Ford Transit» под управлением 29-летнего жителя Барановичского района. В результате столкновения «Renault» выехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель «Renault» с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

Столин: травмированы два человека

12 февраля около 16:55 часов 32-летний житель Столинского района управлял мотоциклом «Kawasaki» и двигался по улице 7 Июля. На перекрестке с улицей Зорге, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, допустил съезд на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на бетонное заборное ограждение.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир с травмами госпитализированы. Установлено, что пассажир перевозился без мотошлема. Проводится проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram