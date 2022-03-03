Общество

В Озернице и Перуново на некоторых улицах временно отключат электроэнергию (Лунинецкий район)

03.03.2022
25

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач:

-02.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, д.43-73, д.56-86;

-03.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, д.43-73, д.56-86;

-04.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, 43-73, д.56-86;

-04.03.2022г. в период времени с 10.00 до 13.00 часов в д.Перуново, ул.Партизанская.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Хотел ощутить, какой будет эффект». Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение по делу о незаконном обороте марихуаны

«Хотел ощутить, какой будет эффект». Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение по делу о незаконном обороте марихуаны

03.03.2022
Photo of В прицеле фейкометов – Брестчина

В прицеле фейкометов – Брестчина

02.03.2022
Photo of Выпуск поддонов наладят лесхозы Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе

Выпуск поддонов наладят лесхозы Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе

02.03.2022
Photo of С террористами не договариваются, их уничтожают! (видео)

С террористами не договариваются, их уничтожают! (видео)

02.03.2022
Photo of Запрет на выезд из Беларуси мужчин – фейк!

Запрет на выезд из Беларуси мужчин – фейк!

02.03.2022
Photo of Доллар и евро на торгах 2 марта подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро на торгах 2 марта подорожали, российский рубль подешевел

02.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть