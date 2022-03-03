В Озернице и Перуново на некоторых улицах временно отключат электроэнергию (Лунинецкий район)

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач:

-02.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, д.43-73, д.56-86;

-03.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, д.43-73, д.56-86;

-04.03.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д.Озерница, ул.Зелёная, 43-73, д.56-86;

-04.03.2022г. в период времени с 10.00 до 13.00 часов в д.Перуново, ул.Партизанская.

Приносим свои извинения за временные неудобства.