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Как беглая бывшая жительница Лунинца передёргивает факты

07.11.2022
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Браво. Бывшая жительница Лунинца Светлана Гарда разразилась гневным опусом на наш пост и решила поучить журналистской этике нашего редактора.

Вот только сама скромно умолчала о воспитании детей в Украине, националистических батальонах и т.д.. а ведь все познаётся в сравнении)))) Она вот уж точно, расскажет в летних детских лагерях националистических батальонов в Украине. что оружие убивает!

Дамочка, националисты это делают с 2014 года. Причём убивали и продолжают убивать на Донбассе таких же украинцев. Но они ведь ватники, инакомыслящие? И да в Украине нацизма нет!

И да, упоминаем Гарду, так как она распространяет экстремистские материалы, передёргивает факты и является пропагандисткой – гранты получала из США и Польши да и сейчас ведь её кто-то содержит. А журналистики у неё кот наплакал. Копирует, в основном, материалы из открытых источников, в том числе государственных))))

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