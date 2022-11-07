Как беглая бывшая жительница Лунинца передёргивает факты

Браво. Бывшая жительница Лунинца Светлана Гарда разразилась гневным опусом на наш пост и решила поучить журналистской этике нашего редактора.

Вот только сама скромно умолчала о воспитании детей в Украине, националистических батальонах и т.д.. а ведь все познаётся в сравнении)))) Она вот уж точно, расскажет в летних детских лагерях националистических батальонов в Украине. что оружие убивает!

Дамочка, националисты это делают с 2014 года. Причём убивали и продолжают убивать на Донбассе таких же украинцев. Но они ведь ватники, инакомыслящие? И да в Украине нацизма нет!

И да, упоминаем Гарду, так как она распространяет экстремистские материалы, передёргивает факты и является пропагандисткой – гранты получала из США и Польши да и сейчас ведь её кто-то содержит. А журналистики у неё кот наплакал. Копирует, в основном, материалы из открытых источников, в том числе государственных))))